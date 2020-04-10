Полицейских начнут тестировать на коронавирус в Челябинской области

Регион стал восьмым в России по количеству проведенных анализов.

Послушать 00:00

В Челябинской области все медицинские работники, которые борются с коронавирусом на передовой прошли обязательное тестирование на заражение. В общем же регион расположился на восьмом месте в России по абсолютному количеству проведенных анализов на COVID-19.

«Я считаю это хороший результат. Мы все больше охватываем тестированием население, завершаем полное тестирование врачей, начинаем тестирование полицейских. Всего в нашем регионе прошло уже больше 19 тысяч тестов», — сообщил Алексей Текслер на утрненнем брифинге.

За последние сутки в Челябинской области были проведены 1 497 тестов.

Также губернатор отметил, что в настоящее время растет число заразившихся непосредственно внутри региона, так как количество возвращающихся из-за границы южноуральцев практически достигло нуля. А с сегодняшнего дня добровольное тестирование в аэропорту будут проходить и те, кто прилетает в регион из Москвы и Санкт-Петербурга.