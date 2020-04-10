Погибшему от пневмонии магнитогорцу дважды сделали тест на коронавирус

Оба раза результаты анализа были отрицательными.

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В Магнитогорске специалисты восстановили ход лечения погибшего от пневмонии жителя города. Пациенту стало нехорошо еще 23 марта, с недомоганием он обратился в частные медицинские центры, где получил рекомендации по лечению. Через три дня он вызвал скорую помощь из-за высокой температуры. В тот момент пациент не стал уточнять, что он контактировал с человеком, вернувшимся из другой страны.

Скорую он вызвал еще раз через несколько дней, показал анализы из медицинских центров и был госпитализирован в Городскую больницу №1. Оттуда он был направлен больницу №2.

«Учитывая тяжесть состояния пациента, а также последующее поступление других членов семьи и выявление факта контакта с родственником вернувшемся из-за границы, были взяты анализы на наличие коронавируса. Результаты двух анализов оказались отрицательными», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации Магнитогорска.

Кроме того, в анамнезе пациента значилось наличие тяжелой патологии.

Напомним, что в Магнитогорске, возможно выявили семейный очаг коронавирусной инфекции. У двух родственников погибшего пациента подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.