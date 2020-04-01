Это серьезно: режим самоизоляции введен для всех городов Челябинской области

Алексей Текслер запретил южноуральцам выходить из дома без крайней необходимости.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер вновь обратился к южноуральцам с просьбой оставаться дома. На сегодняшний день режим обязательной самоизоляции соблюдают не все граждане.

«К сожалению, не все соблюдают режим самоизоляции и установленные ограничения, о чём говорят эмоциональные звонки и комментарии в социальных сетях. Мы не можем подвергать опасности жизни южноуральцев из-за необдуманных действий некоторых граждан. Поэтому на территории региона введён режим обязательной самоизоляции. Это касается всех муниципалитетов»,— сказал губернатор.

Что значит режим самоизоляции: запрещено выходить из дома, кроме тех случаев, когда это действительно необходимо. Например, приобретение продуктов питания и лекарств в ближайших торговых точках. Получение медицинской неотложной помощи, дорога до работы и домой, если к работе вас привлекли официально, и ряд других ситуаций, указанных в распоряжении.

«В остальных случаях — оставайтесь дома, это прямой запрет. Нашим правоохранителям дано указание пока работать в режиме предостережения нерадивых граждан. Хочу предупредить всех, что будут установлены жёсткие меры за нарушение режима самоизоляции. Это большие штрафы, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Отнеситесь к этому со всей серьёзностью»,— потребовал Алексей Текслер.

Также губернатор уточнил, что серьёзные ограничения введены для того, чтобы остановить коронавирус. И только так регион и вся страна сможет победить болезнь.