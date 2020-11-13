Полицейские изъяли 600 боеприпасов у южноуральцев

Их обнаружили в рамках операции «Арсенал».

В Челябинской области изъяли около 600 незаконно хранящихся боеприпасов и килограмм пороха. Находки были обнаружены полицейскими Аргаяшского и Саткинского районов в ходе операции «Арсенал».



«Так, в рамках мероприятий сотрудники уголовного розыска ГУ МВД области совместно с коллегами из территориальных подразделений обнаружили и изъяли патроны калибров 5,6 миллиметра и 5,45 миллиметра в количестве более 450 штук у ранее не судимого жителя села Байромгулово Аргаяшского района, 1968 года рождения. В Саткинском районе стражи порядка установили, что местный житель посёлка Сулея, 1982 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, незаконно хранил порядка 166 боеприпасов и килограмм пороха»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») Уголовного кодекса России. Её санкция предусматривает до четырёх лет лишения свободы.

В МВД пояснили, что операция «Арсенал» направлена на повышение эффективности работы по выявлению и расследованию преступлений с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов.