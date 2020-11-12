Челябинские полицейские управления по вопросам миграции провели рейды на городских рынках. Предметом их работы стала деятельность иностранных граждан. Совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии было проверено более 20 работающих в торговле иностранцев и выявлено шесть нарушений миграционного законодательства, рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Из них три — за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ, один — за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета по статье 18.9 КоАП РФ, один — за осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента по статье 18.10 КоАП РФ, один — за незаконное использование труда иностранных граждан по статье 18.15 КоАП РФ. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда»,— отметили представители областного МВД.
Отметим, нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму в 12 000 рублей. Также все трудовые мигранты были проверены на причастность к совершению преступлений, поставлены на фотоучёт и дактилоскопированы.