Рейды по рынкам Челябинска провели сотрудники полиции

Они провели проверку деятельности иностранных граждан.

Челябинские полицейские управления по вопросам миграции провели рейды на городских рынках. Предметом их работы стала деятельность иностранных граждан. Совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии было проверено более 20 работающих в торговле иностранцев и выявлено шесть нарушений миграционного законодательства, рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.



«Из них три — за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по статье 18.8 КоАП РФ, один — за неисполнение принимающей стороной обязанностей в связи с осуществлением миграционного учета по статье 18.9 КоАП РФ, один — за осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности без патента по статье 18.10 КоАП РФ, один — за незаконное использование труда иностранных граждан по статье 18.15 КоАП РФ. В отношении одного иностранного гражданина принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации в форме контролируемого самостоятельного выезда»,— отметили представители областного МВД.

Отметим, нарушителям предстоит выплатить штрафы на общую сумму в 12 000 рублей. Также все трудовые мигранты были проверены на причастность к совершению преступлений, поставлены на фотоучёт и дактилоскопированы.