18 боевых самолетов взмыли в небо над Уралом в День Победы: фоторепортаж

Бомбардировщики и разведчики составили цифру 75 под голубой гладью в честь Героев Великой войны.

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День Победы в этом году проходит без традиционного парада, всему виной невидимый враг, который захватил мир и не отпускает по сей день. Коронавирус заставил перейти на онлайн-празднование самого главного для России праздника. Тем не менее, часть мероприятий все же пройдет в реальном времени. Так, ровно в полдень в небо над Уралом взмыли боевые самолеты СУ-34, выстроившись в памятную цифру — 75. 18 истребителей- и разведчиков бомбардировщиков приняли участие в авиапараде в честь ветеранов.Над вечным огнем в Челябинске пролетели 4 самолета, которые возвращались из Екатеринбурга.



«Дорогие ветераны, летчики центрального военного округа поздравляют с 75 годовщиной победы, будь счастливы, будьте здоровы, вы- наши герои!», — поздравляют военные.

Летчики Челябинской области своим парадом поздравили не только жителей и ветеранов южноуральской столицы. Су-34 пролетели над Верхней Пышмой, Екатеринбургом, Чебаркулем. Точность и размеренность — именно это показали в небе челябинские летчики, чтобы деды и прадеды, которые совершили колоссальный подвиг в годы самой кровопролитной в истории войны, могли гордиться своими потомками.