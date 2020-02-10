Политолог назвал верным решение властей по карантинным центрам в Челябинской области

Главное — вести диалог с населением.

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В связи с распространением коронавируса во всех регионах России создают карантинные центры. В Челябинской области также необходимо создать изоляционные зоны, однако стоит объяснять это местным жителям, чтобы они понимали, что находятся в безопасности, а их здоровью ничего не угрожает.

«Карантинный центр все равно организуют где-то, потому что иначе нельзя. Но надо не повторить ошибки, а сначала объяснить людям. И в этом смысле сейчас челябинские власти поступили мудро: сделали шаг назад, отказавшись от идеи организовать карантинный центр в Ужовке. Вначале надо все объяснить, поговорить и прийти к общему решению», — заявил представитель АПЭК в Челябинской области, кандидат философских наук Андрей Лавров.

Добавим, что губернатор Алексей Текслер поручил усилить просветительскую работу с населением и взаимодействие ведомств. Кроме того, принято решение о создании «горячей линии», с помощью которой любой желающий может получить необходимую информацию.