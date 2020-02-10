Информация о зараженных гражданах КНР коронавирусом в Миассе не подтвердилась

Все пациенты пока находятся на карантине.

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В минувшую субботу, 8 февраля, в инфекционное отделение миасской больницы были доставлены 15 граждан КНР, у которых еще не прошло 14 дней с момента прибытия в Россию, сейчас они продолжают находиться на карантине.

«На сегодняшний день все эти граждане здоровы, они помещены в боксы, изолированы от общества, за ними ведется круглосуточное наблюдение, им измеряется температура дважды в день, пока признаков коронавирусной инфекции или любого другого вирусного заболевания у них не выявлено», — прокомментировал заведующий инфекционным отделением ГБУЗ ГБ № 4 Миасса Владислав Сорокин.

Если у кого-то признаки инфекции все же появятся, их переведут в отдельные боксы для больных пациентов.

Таким образом, отсутствует возможность распространения коронавируса на территории Миасса.