/ Южноуральский музыкант Денис Соболев прошел кастинг в популярное шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Житель Копейска не в первый раз принял участие в прослушивании.

Житель Копейска Денис Соболев прошел в следующий этап шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Продюсерами популярного проекта в этот раз стали известные музыканты Тимати и Баста, за участие в команде одного из них Денису еще предстоит побороться. Стоит отметить, что это не первая попытка молодого человека попасть на проект: прослушивание в первый сезон он тоже проходил. По его результатам музыкант оказался в листе ожидания. Но это не избавило Соболева от желания продолжить попытки.

На протяжении нескольких лет я отправлял свои видео и аудио во все музыкальные проекты. Вот, видимо, сейчас и пришло время, в 2018 году поехал в Екатеринбург и прошёл прослушивание, а затем и кастинг второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. — рассказал сайту «Первый областной» Денис Соболев.

Заниматься музыкой Денис начал после того, как услышал от брата о творчестве группы Oasis.

Я включил песню Wonderwall — и после этого у меня появилась мечта играть на гитаре и петь. На данный момент сильное влияние на меня оказывают Ed Sheeran и TwentyOnePilots. — поделился с нами Денис Соболев.

Музыкант отмечает, что его очень поддерживают близкие люди, а особенно семья — супруга и ребенок.

Я всегда и всем говорю, что если бы не поддержка жены, то у меня ничего бы не получилось. — подчеркнул он в разговоре с сайтом «Первый областной».

Шоу «ПЕСНИ» выходит на ТНТ каждую субботу в 20:00.