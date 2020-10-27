Ко Дню народного единства запустят тематический флешмоб

Он пройдет под хештегом «традицииЮжногоУрала».

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В Челябинской области ко Дню народного единства запустили тематический флешмоб. Он получил название «#традицииЮжногоУрала». Целью акции, как рассказали «Первому областному» организаторы, является показ самобытной культуры края.



«Участникам флешмоба предлагается рассказать о традициях своего народа (приготовление национального блюда, исполнение народного танца или песни на родном языке, демонстрация национального костюма, занятия народными промыслами и т. п.) и опубликовать соответствующий текст, фото или видео в социальных сетях»,— рассказали сайту «Первый областной» авторы флешмоба.

Работы участники должны опубликовать под хештегами #традицииЮжногоУрала и #МыЕдиныЛучшие. Лучшие посты затем разместят в социальных сетях правительства Челябинской области во «ВКонтакте», «Одноклассниках» , «Instagram» и «Facebook».