Поликлиники Челябинской области возобновляют диспансеризацию населения с 1 марта

Также медики снова начнут проводить профосмотры

Со вторника, 1 марта, поликлиники Челябинской области возобновляют диспансеризацию населения и профосмотры, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«С 1 марта 2022 года в медицинских учреждениях региона возобновляются диспансеризация и профильные осмотры», — говорят в ведомстве.

Напомним, в начале февраля их проведение было приостановлено из-за пятой волны пандемии.

Каких специалистов и с какой регулярностью важно проходить, чтобы сберечь здоровье.



После коронавируса многие чувствуют себя разбитыми и больными. Люди жалуются на одышку, усталость, на «туман» в голове. Иногда неприятные ощущения сохраняются месяцами и указывают на развитие серьезных болезней. Чтобы выявить их, с лета этого года в России начали проводить углубленную диспансеризацию.



Также в Челябинской области запущена программа реабилитации для переболевших ковидом детей.