Поликлиники Челябинской области отказались от дистанционных больничных

Пациент должен прийти на личный прием к врачу или вызвать доктора на дом

Поликлиники Челябинской области отказались от дистанционного открытия больничных листов. Такая возможность была предоставлена пациентам по всей России на пике пятой волны пандемии, но действовала ограниченный срок — он истек накануне, 15 марта. Информацию ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

«Еще 14 марта по области закрыты все ковидные поликлиники. Пациентов с признаками ОРВИ и с подозрением на коронавирус принимают поликлиники по месту жительства. Все они работают в штатном режиме»,

— пояснили в Минздраве.

Дистанционное открытие больничных ввели в начале февраля 2022 года. Медики не справлялись с большим наплывом пациентов, а ждать врача на дому порой приходилось более суток. Чтобы снять напряженность, пациенты могли открыть листок нетрудоспособности по телефону в день обращения, а доктор осматривал пациента на второй-третий день.