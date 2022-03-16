«Еще 14 марта по области закрыты все ковидные поликлиники. Пациентов с признаками ОРВИ и с подозрением на коронавирус принимают поликлиники по месту жительства. Все они работают в штатном режиме», — пояснили в Минздраве.
Дистанционное открытие больничных ввели в начале февраля 2022 года. Медики не справлялись с большим наплывом пациентов, а ждать врача на дому порой приходилось более суток. Чтобы снять напряженность, пациенты могли открыть листок нетрудоспособности по телефону в день обращения, а доктор осматривал пациента на второй-третий день.
Дистанционно больничные не открывали на детей и беременных женщин.
За минувшие сутки в Челябинской области провели более 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 694 положительных результата, среди заболевших — 51 школьник.
Несмотря на то что вновь зараженных становится меньше и меньше, в Челябинской области все еще сохраняется обязательный масочный режим.