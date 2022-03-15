«Эпидемическая ситуация по ковиду в Челябинской области остается неблагополучной. Поэтому с целью профилактики коронавируса мы напоминаем южноуральцам о необходимости соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, вести здоровый образ жизни и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания», — говорят в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.
Как поясняют в пресс-службе правительства Челябинской области, решение об отмене масочного режима уполномочен принимать оперштаб. Если такое решение будет принято, о нем объявят отдельно.
По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом пошла на спад абсолютно во всех возрастных группах. Лучше всего дела обстоят среди подростков 15—17 лет — они стали болеть вдвое меньше.
Сегодня заболеваемость поддерживает взрослое население. Среди всех заболевших коронавирусом почти 90% — взрослые люди.