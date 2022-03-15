В Челябинской области сохраняется масочный режим для борьбы с ковидом

Также эпидемиологи говорят о необходимости соблюдать социальное дистанцирование

Ряд регионов России отказался от масочного режима. Даже в Москве он стал рекомендательным. Но в Челябинской области отменять маски пока не готовы. Индивидуальные средства защиты наряду с социальной дистанцией остаются важной мерой профилактики новых случаев заражения.

«Эпидемическая ситуация по ковиду в Челябинской области остается неблагополучной. Поэтому с целью профилактики коронавируса мы напоминаем южноуральцам о необходимости соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, вести здоровый образ жизни и обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания»,

— говорят в Управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Как поясняют в пресс-службе правительства Челябинской области, решение об отмене масочного режима уполномочен принимать оперштаб. Если такое решение будет принято, о нем объявят отдельно.

По данным регионального Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусом пошла на спад абсолютно во всех возрастных группах. Лучше всего дела обстоят среди подростков 15—17 лет — они стали болеть вдвое меньше.

Сегодня заболеваемость поддерживает взрослое население. Среди всех заболевших коронавирусом почти 90% — взрослые люди.