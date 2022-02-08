Больничный лист в Челябинской области теперь можно оформить дистанционно, без очного визита к доктору. Об этом во вторник, 8 февраля, на пресс-конференции по ковиду рассказала главный внештатный специалист регионального Минздрава по клинико-экспертной работе Светлана Чемодурова.
«Пациенты с положительным тестом на коронавирус могут получить больничный лист дистанционно», — заявила Светлана Чемодурова.
Если диагноз поставлен в одной из ковидных поликлиник региона, то информацию о положительном тесте передадут в поликлинику по месту прикрепления человека. Факт обращения к доктору будет зарегистрирован, а больничный лист открыт с той же даты.
Если результат теста получен в частной лаборатории, то человеку с положительным тестом на коронавирус следует позвонить по телефонам 122 или 8 (351) 240-13-13 и сообщить о своем заражении.
«В новых приказах сказано, что если есть возможность последующего проведения осмотра по видеосвязи или с использованием аудиозаписей у больницы, то первично можно выдать лист нетрудоспособности в день обращения. Но осмотр пациента должен быть, пусть на второй или на третий день», — добавила Светлана Чемодурова.
Открыть больничный лист дистанционно нельзя на ребенка и беременным женщинам. Так как такие категории пациентов относятся к группе риска, их обязательно должен осмотреть врач.
Больничный лист открывается сразу же на 7 дней. Если симптомы болезни проходят, то при выписке человеку не нужно сдавать повторный ПЦР-тест.
Новые правила начали действовать с понедельника, 7 февраля, и будут применяться при открытии больничных листов до 15 марта 2022 года. Если эпидситуация весной останется сложной, эти правила могут продлить на более долгий срок.
Добавим, что в ближайшее время поликлиники Челябинска переведут на круглосуточный режим работы. Мера необходима для поддержания системы здравоохранения.