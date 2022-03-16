В Челябинской области 694 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 16 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 14 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 694 положительных результата, среди заболевших — 51 школьник.

С начала пандемии официально зарегистрирован 309 тысяч 841 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 16 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 2426 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 286 тысяч 135 южноуральцев. На лечении остается 15 тысяч 154 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 16 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9412 южноуральцев.



Несмотря на то что вновь зараженных становится меньше и меньше, в Челябинской области все еще сохраняется обязательный масочный режим. Маски следует носить в помещениях и транспорте.