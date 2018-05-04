/ Челябинца «закроют» на три года за избиение полицейского

Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима.

26-летнего челябинца признали виновным по статье «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Решение принял Центральный районный суд. Молодой человек ранее неоднократно был судим. Во время следствия он находился в психоневрологической больнице. Там он проходил комплексную психиатрическую экспертизу.

Установлено, что в медучреждении челябинец ударил сотрудника полиции рукой. Он причинил ему ссадины и кровоподтеки.

Согласившись с государственным обвинением, суд признал подсудимого виновным и, с учетом ранее совершенных преступлений, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 1 месяц. — уточнили в прокуратуре Челябинской области.

В ближайшее время парень отправится в исправительную колонию строгого режима.