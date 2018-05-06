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/ Задержаны участники несогласованного мероприятия в Челябинске

Задержаны участники несогласованного мероприятия в Челябинске

Сотрудники полиции не допустили массовых беспорядков.
сегодня в 10:21
  |  Общество

Сотрудники полиции Челябинске не допустили массовых беспорядков при проведении несогласованного общественно-политического мероприятия, которое проходило на территории Центрального района. Совместно с полицейскими там находились представители администрации города и области, различных министерств и ведомств.

Стражи порядка провели точечные адресные задержания провокаторов, которые пытались дестабилизировать обстановку и спровоцировать конфликтные ситуации между гражданами. Данные участники несогласованного мероприятия задержаны и доставлены в отдел полиции. Полицейские действовали в рамках законодательства, никто из задержанных лиц за медицинской помощью не обращался. На случай экстренной ситуации в отделах полиции работали фельдшеры, для доставленных было организовано питье и сухое суточное питание. — сообщил источник в полиции.

Что ждет задержанных, пока неизвестно. В обстоятельствах разбираются правоохранители.

В настоящее время в отношении группы лиц, активных участников мероприятия, провокаторов, проводится проверка, по результатам которой данные граждане понесут административную или уголовную ответственность. — пояснили в правительстве Челябинской области.

Добавим, общественно-политическое мероприятие состоялось накануне, 5 мая.

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Комментарии

-
12:53, 06.05.2018
Это не правда
Учитель
11:15, 06.05.2018
История власть ничему не учит Pity
Федя
10:57, 06.05.2018
Не удастся всем рот заткнуть....

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