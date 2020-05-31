Полезные подарки получат челябинские дети с ограниченными возможностями здоровья 1 июня

Руководители благотворительной акции подарят полезные подарки детям из малоимущих семей.

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1 июня, в День защиты детей, в Челябинске пройдёт специальная благотворительная акция, в ходе которой дети с ограниченными возможностями здоровья из малоимущих семей получат не только приятные, но и полезные подарки. Подробнее об акции сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Организатором акции выступил благотворительный фонд «Бирюзовый», руководителями которого являются главврач детской поликлиники № 8 Антон Рыжий и главврач медицинского центра «Радуга» Кирилл Чиглинцев. Они уже известны челябинцам по своим социальным проектам, таким как, например, открытие в городских детских садах групп для детей с сахарным диабетом и другим.

«В Челябинске есть семьи, остро нуждающиеся в социальной поддержке. 1 июня, в День защиты детей, мы посетим семьи, имеющие статус малоимущих, воспитывающие 5 и более детей, среди которых есть дети-инвалиды. Семьям будет оказана адресная помощь: кому-то из ребят нужна техника для обучения, кто-то нуждается в специализированном оборудовании»,— рассказали руководители фонда.

Таким образом, 16 челябинских семей получат планшеты и спортивный инвентарь, которые помогут детям в развитии и реализации своих способностей.