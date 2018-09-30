/ Полевую кухню для водителей мусоровозов разместили на полигоне в Полетаево

Кормить работающих по 12 часов перевозчиков распорядился губернатор.



В Челябинске активно устраняют последние стихийные свалки, образовавшиеся на контейнерных площадках. Водителям мусоровозов приходится работать по 12 часов, чтобы выполнить все поставленные на день задачи. Иногда они не успевают пообедать. Узнав об этом, губернатор Борис Дубровский немедленно распорядился организовать на полигоне полевую кухню. Уже сегодня ночью палатку, оборудованную столами и посудой для полноценной трапезы, раскинули в Полетаево.

Приходилось в столовых кушать, пока здесь кухню не организовали. С собой не могли взять, живем же в гостинице. Отлично, что кухню поставили. Здесь все вкусно, пища горячая, чай и кофе на выбор. Очень круто. — поделился с сайтом «Первый областной» водитель мусоровоза из Магнитогорска Евгений Павленко.

За прошедшую ночь накормили 25 человек, это водители и грузчики. Предлагали гречневую кашу с мясом. Сегодня в меню картофель, тоже с мясом, чтобы у перевозчиков было больше сил. На трапезу перевозчики тратят около десяти минут, потому что их работа не терпит отлагательств.

Напомним, что губернатор Борис Дубровский также распорядился завершить вывоз мусора в Челябинске к понедельнику. Уже завтра, 1 октября, работа по уборке контейнерных площадок должна продолжиться в штатном режиме. Новые подрядчики будут убирать территорию по графику. Работа находится на контроле городской администрации и правительства региона.