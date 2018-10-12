/ Южноуральских сирот научат готовить изысканные блюда

Мастер-класс «Кухня жизни» пройдет в эту субботу.

Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет мастер-класс «Кухня жизни». Перед детьми выступит бренд-шеф проекта Михаил Теплов. В рамках акции около 30 участников приготовят салаты и блюда с одним из самых полезных продуктов осени — баклажаном.

Умение грамотно и вкусно приготовить блюдо — это не только один из необходимых навыков выживания, но и творческий процесс, в котором нужно постоянно совершенствовать и оттачивать своё мастерство. Такую возможность для молодёжи, находящейся в социально-незащищённом положении, предоставляет проект «Кухня Жизни», на протяжении двух лет проводящий кулинарные мастер-классы при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и фонда президентских грантов. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы мероприятия.

Отмечается, что «Кухня жизни» не только дает детям базовые знания о процессе готовки, но знакомит их с кухней народов мира. Мероприятие состоится в эту субботу, 13 октября. В ближайшее время организаторы планируют создание социальной франшизы, которая распространится по всей территории страны.