Полететь в космос мечтают челябинские сисадмины, программисты и инженеры

Отправиться к звездам хотели бы в основном мужчины

«Поехали!» — этому призыву уже 63 года. 12 апреля 1961 года состоялся первый в истории полет человека в космос. Корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту стартовал в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома «Байконур». В космосе он совершил 108-минутный полет по орбите искусственного спутника Земли. Затем Юрий Гагарин приземлился возле деревни Смеловка в Саратовской области.

В Челябинске полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры, показало исследование сервиса SuperJob. Согласно опросу, бороздить просторы Вселенной хотели бы 38% горожан. Причем мужчины — значительно чаще женщин (46% и 30% соответственно).

Аналитики также выяснили, что чем выше доход челябинцев, тем чаще они хотят полететь в космос: 32% среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц и 43% из тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (57%).

Что касается профессий, то о полетах к звездам мечтают системные администраторы (52%), программисты (45%), инженерно-технические работники (43%). А вот среди медицинских сестер, главных бухгалтеров и специалистов по управлению персоналом такое желание встречается гораздо реже — 15 и 19% соответственно.

12 апреля в День космонавтики на челябинской телебашне появится праздничная подсветка. Горожане увидят обратный отчет до старта корабля, его запуск и портрет первого космонавта Земли. Подсветка включится в 20:45.