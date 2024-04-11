Челябинскую телебашню превратят в космическую ракету

Подсветка сменит цвета в честь Дня космонавтики

Завтра, 12 апреля, телебашню раскрасят праздничной подсветкой. Цветные лампочки покажут челябинцам обратный отсчет до старта, запуск ракеты и портрет Юрия Гагарина, сообщили в администрации города.

Напомним, День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля в честь первого полета человека в космос. В этот день 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. Пилотом стал летчик-космонавт Юрий Гагарин, облетевший орбитальное пространство Земли и ставший после этого символом покорения космоса.

Декоративная подсветка включится в 20:45.