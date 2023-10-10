Роскосмос создает двигатель для разрабатываемой в Миассе многоразовой ракеты «Корона»

Летательный аппарат будет способен достичь первой космической скорости

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в сентябре рассмотрело результаты проработки маршевого двигателя с центральным телом для перспективной ракеты-носителя «Корона». Ее создает Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева из Миасса, который тоже входит в Роскосмос. На основе расчетных данных НПО разработает модельную конструкцию двигателя и проведет ее испытания, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

По данным госкорпорации, в марте 2023 года заключили контракт с соисполнителями ГРЦ Макеева на разработку по своему направлению. Участие принимают НПО «Энергомаш», Центр Келдыша, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения, компания «Агат», предприятие «Композит» и несколько учебных заведений.

«С учетом взятого сейчас курса госкорпорации „Роскосмос“ на развитие орбитальной группировки и создание „Сферы“, планов по строительству заводов по массовому производству космических аппаратов дистанционного зондирования Земли, в целом эта работа очень актуальна и закладывает большие перспективы на будущее наших средств выведения. Это говорит о том, что сегодня выбирается концепция дальнейшего движения»,— отмечает главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин.

Многоразовая одноступенчатая ракета-носитель «Корона» будет своего рода космическим такси. Устройство сможет выводить в космос грузы и возвращать их обратно на Землю. Кроме того, «Корона» может использоваться как транспортное средство при суборбитальных полетах типа «точка-точка» неограниченной дальности.

ГРЦ Макеева ранее сообщал, что разрабатывает концепцию нескольких вариантов ракет-носителей сверхтяжелого класса. Они позволят выполнять облеты Луны и миссии к Марсу. Кроме того, среди наработок есть проект для защиты от астероидов.