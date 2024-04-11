ЮУрГУ стал опорным университетом консорциума вузов «Созвездие Роскосмоса»

Госкорпорация и учебное заведение подписали соглашение о сотрудничестве

ЮУрГУ и госкорпорация «Роскосмос» подписали соглашение о присоединении ЮУрГУ к консорциуму «Созвездие Роскосмоса», который объединяет университеты, наиболее успешно реализующие программы подготовки специалистов для ракетно-космической отрасли. Об этом в четверг, 11 апреля, сообщает пресс-служба вуза.

«Сегодня в ЮУрГУ обучаются специалисты по проектированию, производству и эксплуатации ракетно-космических комплексов, проектировщики авиационных и ракетных двигателей, инженеры и программисты систем управления летательными аппаратами. А с этого года мы начнем обучать проектировщиков беспилотных летательных аппаратов. Я уверен, что наши выпускники обладают всеми знаниями и компетенциями, необходимыми Роскосмосу», — заявил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.

Кстати, многие молодые специалисты Роскосмоса являются выпускниками ЮУрГУ. Например, Политехнический институт готовит инженеров-конструкторов и разработчиков, а Высшая школа электроники и компьютерных наук — специалистов, которые связаны с радиоэлектронными средствами управления.

Такое образование в ЮУрГУ можно получить бесплатно.