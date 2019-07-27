В аэропорту Челябинска с рейса сняли жителя Москвы, направляющегося домой

Мужчина нарушил правила поведения на борту самолета.

В аэропорту Челябинска с рейса «Челябинск — Москва» был снят пассажир. Инцидент произошел в пятницу, 26 июля. Сотрудники Линейного отдела полиции в аэропорту были вызваны на борт воздушного судна.

«Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции установили жителя Москвы, 1977 года рождения, который во время посадки на рейс покурил электронную сигарету, содержащую никотин, в туалетной комнате самолета, вследствие чего сработали датчики задымления», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Командир самолете принял решение об отказе данному пассажиру в дальнейшем перелете.



Мужчина был доставлен в дежурную часть, где на него был составлен административный протокол по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ — «нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

