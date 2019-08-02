Челябинский аэродром отметит 55-летний юбилей

«Калачёво» приглашает посетить праздник всей семьей.

Челябинский областной аэроклуб ДОСААФ России совместно с Региональным отделением ДОСААФ России Челябинской области готовят большое развлекательное шоу по случаю юбилея Аэродрома «Калачёво». Мероприятие состоится 11 августа. На авиационный праздник приглашают жителей Челябинска и других городов области.

Организаторы подготовили обширную программу для гостей всех возрастов. Взрослые участники праздника смогут «пощекотать свои нервишки», совершив прыжок с парашютом самостоятельно или с инструктором, а для детей надуют батуты, установят точки продажи сладкой ваты и подготовят конкурсы.

В программе: показательные выступления парашютистов, высший пилотаж на «железных птицах», выставка спортивного оружия, спорткаров и мотоциклов. В части культурного развлечения организаторы подготовили выступление эстрадного ансамбля «Яхонтовый ларь».

Скучать не придется. Гостей ждут захватывающие представления и веселые развлечения.

Праздник начнется 11 августа в 11:00 на территории Аэродрома «Калачёво». Вход на мероприятие бесплатный.