Лететь на отдых дольше: как на челябинцах отразится конфликт в Иране

Над страной не будут пролетать самолёты.

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Чтобы обезопасить граждан от возможных рисков, Росавиация рекомендует не летать над территориями Ирана и Ирака из-за обострения конфликта. В связи с этим компания «Уральские авиалинии» подготовила альтернативные маршруты со сдвигом на запад и восток.

«Стоит отметить, что продолжительность полета на альтернативных маршрутах значительно увеличится. Так, время в пути на рейсе „Москва-Дубай“ составит порядка семи часов, а на рейсе „Екатеринбург-Челябинск-Дубай“ время в пути увеличится минимум до шести с половиной часов. Данные маршруты также требуют организации промежуточных посадок для дозаправки», — комментирует пресс-секретарь авиакомпании Вера Гасникова.

В авиакомпании сложившуюся ситуацию держат на постоянном контроле. Сейчас «Уральские авиалинии» находятся в стадии получения разрешений от авиации стран, над которыми запланированы обходные воздушные пути.

Многие пассажиры переживают, что из-за накала политической обстановки возрастёт стоимость билетов на новые рейсы.

«Если подобная мера окажется длительной, то это непременно повлияет на увеличение стоимости билетов, поскольку из уральских городов время в пути в ОАЭ увеличится на 1 час 20 минут, что несет за собой больший расход топлива», — отмечает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Однако с сегодняшнего дня высокий зимний сезон в Эмиратах завершается, это означает спад интереса к направлению, так что из-за рисков потерять остальных пассажиров компании могут отказаться от повышения цен.

Конфликт между Ираном и США разгорелся после убийства штатами иранского военачальника Касема Сулеймани. В ответ 8 января Иран нанёс ракетный удар по американской военной базе в Ираке. Никто не погиб. В то же утро неподалёку от Тегерана разбился украинский гражданский самолёт, выживших в катастрофе нет.