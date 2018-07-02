/ Смотрите прямую трансляцию полета возле Коркинского разреза с борта АН-2

«Кукурузник» поднялся на высоту 500 метров.

Накануне для представителей СМИ устроили полет на аэродроме «Калачево». АН-2 направился по направлению к Коркинскому угольному разрезу. Уникальный объект наиболее примечательно выглядит с высоты. Сейчас объект готовят к рекультивации, в ближайшие годы он перестанет существовать. Перед демонстрацией разреза пилоты выполнили несколько маневров.

Самолет АН-2, в простонародье получивший название «кукурузник», вмещает до 12 человек. В этот раз покорять небо решилось только 10 журналистов и членов Союза журналистов Челябинской области. Возможность подняться на высоту в полтысячи метров получил и корреспондент сайта «Первый областной».

Перед полетом было немного боязно, никогда раньше не летала на таких самолетах. Поначалу насторожили отсутствие ремней безопасности, узкие кресла и темнота в салоне. Однако удивительный вид из иллюминатора заставил забыть об этом. — рассказала одна из участниц.

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