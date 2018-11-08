Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.09 +0.1 75.68 +0.36
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Завершил работу форум «Полемика»

Завершил работу форум «Полемика»

Итогом работы площадки стала резолюция, направленная главе ЦИК России Элле Памфиловой.
сегодня в 20:45
  |  Общество

В Челябинске сегодня, 8 ноября, завершил свою работу форум электорально активной молодежи «Полемика». В течение двух дней политически активная молодежь со всей страны принимала участие в дискуссиях на пяти площадках.

Итогом работы Общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика» стала резолюция с обращением к Председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой с предложением о создании при ЦИК России нового молодежного общественного совещательно-кодировании и других технологических новациях в избирательном процессе, но и консультативного органа — Центральной молодежной избирательной комиссии Российской Федерации. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы форума.

Предполагается, что основной задачей нового органа станет координация деятельности молодежных избирательных комиссий субъектов России по организации и проведению выборов в молодежное самоуправление регионов. Кроме того, участники форума озвучили просьбу о поддержке Всероссийского съезда избирательных комиссий страны, который должен состояться в декабре этого года.

Отметим, что в форуме «Полемика» приняли участие 120 активистов со всей России, а слушателями в режиме онлайн стали более 5000 молодых южноуральцев.

Общество
Образовательный семинар общероссийского форума «Полемика» пройдет в Челябинске
06.11.2018
Образовательный семинар общероссийского форума «Полемика» пройдет в Челябинске
Общество
Представители более 30 субъектов России приедут на форум «Полемика — 2018»
29.10.2018
Представители более 30 субъектов России приедут на форум «Полемика — 2018»
Наука
Майкл Трейн откроет глобальный форум по Индустрии 4.0 в ЮУрГУ
17.10.2018
Майкл Трейн откроет глобальный форум по Индустрии 4.0 в ЮУрГУ
Общество
«Форум губернаторов» стран ШОС пройдет в декабре в Челябинске
12.10.2018
«Форум губернаторов» стран ШОС пройдет в декабре в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
ШОС и БРИКС
Операторы системы-112 заговорят на тюркском языке
сегодня в 20:24
Операторы системы-112 заговорят на тюркском языке
Общество
Перевести садовый дом в жилой в России станет проще
сегодня в 20:00
Перевести садовый дом в жилой в России станет проще
Общество
Шестерых школьников Челябинской области наградил Борис Дубровский
сегодня в 19:30
Шестерых школьников Челябинской области наградил Борис Дубровский
Общество
ГАИ Челябинска переходит на усиленный режим работы
сегодня в 19:00
ГАИ Челябинска переходит на усиленный режим работы
Хоккей
Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку для представителей СМИ
сегодня в 18:29
Хоккеисты «Трактора» провели открытую тренировку для представителей СМИ
Общество
Амбициозную задачу по внедрению ГТО поставил Борис Дубровский
  
сегодня в 17:47
Амбициозную задачу по внедрению ГТО поставил Борис Дубровский
Происшествия
Повисшую на окне школьницу спасли полицейский и пожарный
сегодня в 17:23
Повисшую на окне школьницу спасли полицейский и пожарный
Общество
В Челябинской области снизилась статистика смертности от болезней сердца
сегодня в 16:30
В Челябинской области снизилась статистика смертности от болезней сердца
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6