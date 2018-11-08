/ Завершил работу форум «Полемика»

Итогом работы площадки стала резолюция, направленная главе ЦИК России Элле Памфиловой.

В Челябинске сегодня, 8 ноября, завершил свою работу форум электорально активной молодежи «Полемика». В течение двух дней политически активная молодежь со всей страны принимала участие в дискуссиях на пяти площадках.

Итогом работы Общероссийского форума электорально активной молодежи «Полемика» стала резолюция с обращением к Председателю Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Э.А. Памфиловой с предложением о создании при ЦИК России нового молодежного общественного совещательно-кодировании и других технологических новациях в избирательном процессе, но и консультативного органа — Центральной молодежной избирательной комиссии Российской Федерации. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы форума.

Предполагается, что основной задачей нового органа станет координация деятельности молодежных избирательных комиссий субъектов России по организации и проведению выборов в молодежное самоуправление регионов. Кроме того, участники форума озвучили просьбу о поддержке Всероссийского съезда избирательных комиссий страны, который должен состояться в декабре этого года.

Отметим, что в форуме «Полемика» приняли участие 120 активистов со всей России, а слушателями в режиме онлайн стали более 5000 молодых южноуральцев.