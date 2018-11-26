/ Межрегиональный форум малого и среднего бизнеса пройдет в Челябинске

На нем обсудят защиту прав предпринимателей, инфраструктурную поддержку бизнеса и многое другое.

28 ноября в Челябинске пройдет Третий межрегиональный форум «Малый и средний производственный бизнес — будущее экономики страны». Его организовывает Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ».

На Форум приглашен губернатор Челябинской области Борис Дубровский, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, вице-президенты, руководители профильных ведомств, а также руководители производственных компаний.

На обсуждение будут подняты такие вопросы, как защита прав предпринимателей, инфраструктурная поддержка производственного бизнеса и многое другое. Участие в мероприятии позволит наладить деловые контакты и увеличить клиентскую базу.

Зарегистрироваться на Форум можно по ссылке бизнесфорум74.рф