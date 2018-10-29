/ Представители более 30 субъектов России приедут на форум «Полемика — 2018»

Более 200 южноуральцев уже заполнили заявки.

Форум электорально активной молодежи «Полемика» пройдет в 7 и 8 ноября в Челябинске. Уже в третий год «взрослая» и молодежная избирательные комиссии области при поддержке Министерства образования и науки соберут вместе представителей ведущих общественно-политических организаций и движений региона, студентов профильных и общегуманитарных специальностей и молодых юристов. Всех их ждет двухдневный правовой мастер-класс с ведущими экспертами Челябинской области и России.

За два года региональный марафон «Полемика» из инициативы нашей молодежной избирательной комиссии вырос в общероссийский форум. В этом году мы готовы принять более 100 молодых лидеров области, ждем 30 молодых представителей Союза Молодежных избирательных комиссий из Иркутской, Свердловской, Саратовской, Калужской областей, а также республик Удмуртия и Хакасия, Краснодарского и Ставропольского края. — рассказал председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Свое участие в мероприятии уже подтвердили депутат Государственной думы РФ Дмитрий Вяткин и научный руководитель организации «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Сергей Заславский.

Отметим, что форум пройдет при поддержке «Российского Фонда Свободных Выборов». Всего в нем примут участие более 30 субъектов России. Юные юристы получат возможность в формате открытой дискуссии рассказать о социально значимых региональных практиках, личном опыте участия на выборах и задать интересующие вопросы.