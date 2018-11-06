/ Образовательный семинар общероссийского форума «Полемика» пройдет в Челябинске

Первый день пройдет в стенах образовательного корпуса ЮУрГУ «Сигма», второй — на базе Законодательного собрания Челябинской области.
В программе семинара круглые столы, мастер-классы, дискуссии, объединенные тематикой избирательного процесса. Также, для участников будут организована творческая программа, фото-зоны и конкурсы.
Приглашенными гостями и экспертами встречи станут исполнительный директор Фонда Лесков Максим Александрович, представитель аппарата ЦИК РФ Ягодина Ольга Львовна; депутат Государственной Думы — Вяткин Дмитрий Фёдорович и другие.
Форум проходит при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области, организаторами являются избирательная комиссия Челябинской области и молодежная избирательная комиссия.