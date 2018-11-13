/ Трансляция открытия Южно-Уральского гражданского форума пройдет сегодня на 1obl.tv

Откроет мероприятие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Южно-Уральский гражданский форум — место, где соберутся представители общественных организаций и эксперты в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Южно-Уральский гражданский форум — это площадка коммуникаций, на которой представители гражданского общества смогут обсудить наиболее актуальные проблемы и совместно выработать предложения по их решению. — отмечает руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Подробности и трансляцию с открытия вы можете увидеть здесь.