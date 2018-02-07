/ Целый поселок под Челябинском остался без воды

Водоснабжение приостановили в Потанино и части поселка Новостройка в Копейске.

В основном отключения коснулись жителей частного сектора. На такие меры коммунальщики пошли из-за повреждения коммуникаций на улице Томская, 2. Подачу воды перекрыли сегодня, 7 февраля, около 12 часов дня.



Ориентировочно работы будут длиться в течение этого дня. — рассказали сайту «Первый областной» в МУП ПОВВ.

Утром сегодня, 7 февраля, коммунальная авария произошла в центре Копейска. Там водоснабжение уже восстановлено.

Ознакомиться с полным списком домов, попавших под отключение, можно на официальном сайте МУП ПОВВ.