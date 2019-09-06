«Билайн» проанализировал активность пользователей мобильного интернета в Челябинской области по итогам расширения сети 4G в первом полугодии 2019 года.
С начала года оператор значительно расширил сеть 4G, модернизировал существующие и построил новые базовые станции. За год сеть «четвертого поколения» в регионе увеличилась на 25%, и сейчас более 60% базовых станций работает в стандарте 4G.
Новые базовые станции увеличили емкость сети и расширили ее покрытие для комфортного использования мобильного интернета жителями Челябинска. Дополнительное оборудование появились на более чем 50 городских магистралях, среди которых улицы Куйбышева, Братьев Кашириных, Российская и Рылеева, Копейское шоссе, Троицкий тракт, Свердловский проспект и проспект Ленина.
Емкость сети была увеличена в аэропорту, местах отдыха горожан и проведения городских мероприятий, торговых и бизнес-центрах, учебных заведениях, на территории спальных районов и социальных объектов.
«Билайн» сделал акцент на улучшении покрытия сети 4G в крупных городах Челябинской области. Сеть «четвертого поколения» значительно расширилась в Златоусте, Копейске и Чебаркуле, а также в районных центрах — Аше, Пласте, Миассе, Озерске,
2019 год стал годом большой стройки для Магнитогорска. Значительно улучшилось покрытие скоростным
Благодаря новому качеству связи выросло потребление: объем
Инфраструктура «Билайн» подготовлена к растущим нагрузкам и дальнейшему росту пользовательской активности. Абоненты могут протестировать возможности сети 4G, подключив тариф с безлимитным интернетом.
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*по данным внутренней аналитики П