В Челябинской области «Билайн» отметил рост потребления мобильного интернета по итогам расширения сети 4G

Сейчас жители Челябинской области ежемесячно скачивают в среднем по 10 ГБ.

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«Билайн» проанализировал активность пользователей мобильного интернета в Челябинской области по итогам расширения сети 4G в первом полугодии 2019 года.

С начала года оператор значительно расширил сеть 4G, модернизировал существующие и построил новые базовые станции. За год сеть «четвертого поколения» в регионе увеличилась на 25%, и сейчас более 60% базовых станций работает в стандарте 4G.

Новые базовые станции увеличили емкость сети и расширили ее покрытие для комфортного использования мобильного интернета жителями Челябинска. Дополнительное оборудование появились на более чем 50 городских магистралях, среди которых улицы Куйбышева, Братьев Кашириных, Российская и Рылеева, Копейское шоссе, Троицкий тракт, Свердловский проспект и проспект Ленина.

Емкость сети была увеличена в аэропорту, местах отдыха горожан и проведения городских мероприятий, торговых и бизнес-центрах, учебных заведениях, на территории спальных районов и социальных объектов.

«Билайн» сделал акцент на улучшении покрытия сети 4G в крупных городах Челябинской области. Сеть «четвертого поколения» значительно расширилась в Златоусте, Копейске и Чебаркуле, а также в районных центрах — Аше, Пласте, Миассе, Озерске, Усть-Катаве , Троицке, Аргаяше и других.

2019 год стал годом большой стройки для Магнитогорска. Значительно улучшилось покрытие скоростным 4G-интернетом на улицах Советская, Московская, Комсомольская Чкалова, Полевая и Вокзальная, проспектах Ленина и Карла Маркса.

Благодаря новому качеству связи выросло потребление: объем интернет-трафика , передаваемого по сетям 4G «Билайн», увеличился почти в 2 раза (по сравнению с первым полугодием 2018 года). Пользователи в регионе стали чаще стали заходить в интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Челябинской области в среднем ежемесячно скачивают по 10 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 90 просмотренным HD-роликам или более 6,5 тысячам выгруженных фотографий из социальных сетей.*

Инфраструктура «Билайн» подготовлена к растущим нагрузкам и дальнейшему росту пользовательской активности. Абоненты могут протестировать возможности сети 4G, подключив тариф с безлимитным интернетом.

До 1 октября оператор предлагает присоединиться к акции «Бесплатный безлимит всем» и три месяца пользоваться безлимитным интернетом бесплатно. Воспользоваться предложением могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов. Подробности акции на сайте.