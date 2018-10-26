/ Цены на муку неожиданно поднялись в Челябинской области

Правомерность произошедшего проверит УФАС.

Цены на муку в Челябинской области неожиданно выросли. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства. Увеличение небольшое — всего на 4,7%. При этом средняя цена на ржано-пшеничный хлеб упала. Региональное УФАС решило начать собственную проверку и запросило информацию о происходящем у «Первого хлебокомбината», так как компания занимает доминирующее положение на рынке.

Стоит отметить, что ведомство может принять меры антимонопольного реагирования в случае выявления сговора хозяйствующих субъектов или злоупотребления хозяйствующим субъектом своим доминирующим положением. Кроме того, в случае публичных заявлений лиц о повышении цен Челябинским УФАС России будут выдаваться предостережения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе УФАС.

Отметим, на рынке производства и реализации муки в Челябинской области действуют 4 организации.