/ Продукты питания начнут облучать в 2020 году

Ионизирующее излучение увеличит срок хранения урожая.

В 2020 году в России могут начать обработку продуктов ионизирующим излучением. Об этом сообщает компания «Русатом Хэлскеа», которая входит в структуру госкорпорации «Росатом», пишет газета «Известия».

Мы производим оборудование для данной технологии и выходим на рынок коммерческой обработки, так как убеждены в его больших перспективах. Для обработки продукции ионизирующим излучением необходимо построить производственный комплекс. Сами изготовители продукции могут выступать в роли инвестора при его создании, предположили в компании. — рассказал «Известиям» в «Росатом Хэлскеа».

За внедрение новой технологии выступил и зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Он отметил, что подобные технологии уже много лет применяются во всем мире.

Однако к внедрению подобных технологий нужно подходить очень взвешенно: на сегодняшний день среди ученых нет единого мнения об их вреде или безопасности для человека. Если и вводить подобные инициативы, то необходимо выстраивать комплексную систему с развитой нормативно-правовой базой, которой пока недостаточно, а также контрольно-надзорными органами, отвечающими за проверки безопасности и качества, и с понятной ответственностью. — сказал Дмитрий Леонов.

Закончить разработку технологии в «Росатом Хэлскеа» планируют в 2019 году. Важно отметить, что обработка ионизирующим излучением будет подавлять развитие патогенных микроорганизмов и насекомых-вредителей. Это увеличит безопасность и срок хранения продукции. Новый метод также позволить дезинфицировать урожай после сборки.