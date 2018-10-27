/ Уроженец Челябинска покорил жюри «Голоса» за 30 секунд

Константин Битеев прошел прослушивания в шоу.

25-летний уроженец Челябинска Константин Битеев прошел слепые прослушивания на шоу «Голос» Первого канала. Молодой человек исполнил композицию популярной британской певицы Адель «Whe We Were Young», и оказался в команде известного рэпера Басты, который повернулся к Константину на 30-й секунде исполнения.

Старик, это просто было круто! Здорово! — отметил исполнение Баста.

Отметим, Константин вышел на сцену с гитарой, с помощью которой и исполнил песню. После этого он сыграл собственную композицию «Скажи, что не бросишь танцы».

Мужчина представлял не только Южный Урал, но и Санкт-Петербург, где он проживает последние 8 лет. «Как хорошо работает Санкт-Петербург над челябинцами» пошутил Баста, обращаясь к другому наставнику, уроженцу северной столицы Сергею Шнурову. Уже за кулисами в интервью Дмитрию Нагиеву Константин Битеев признался, что волновался перед выступлением.