/ В Челябинске выберут лучший шоу-номер на финальной Премии «Призвание артист»

Ежегодный концерт соберет участников из разных городов России.

21 октября в Челябинске состоится ежегодная Премия «Призвание артист». Традиционно в мероприятии примут участие ведущие, музыканты, вокалисты, танцоры и артисты оригинального жанра. Зрителям обещают марафон ярких, неповторимых, фееричных выступлений.

Премия «Призвание артист» состоится 21 октября в ресторане «Максимилианс». Там презентуют свое мастерство и шоу лучшие артисты из Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ижевска, Перми, Тюмени, Кургана, Магнитогооска и других городов страны. — комментирует организатор мероприятия Катерина Васильева.

Сразу после выступлений состоится церемония вручения премии. Победитель получит символ-статуэтку «Звезду». Финал пройдет в 8 номинациях:

Ведущий Перфоманс, анимация Музыканты, музыкальные проекты Вокалисты, вокальные проекты Вокально-инструментальные группы Оригинальный жанр Цирковые номера Танцевальные проекты

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