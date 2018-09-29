/ В Челябинске выберут лучший шоу-номер на финальной Премии «Призвание артист»

21 октября в Челябинске состоится ежегодная Премия «Призвание артист». Традиционно в мероприятии примут участие ведущие, музыканты, вокалисты, танцоры и артисты оригинального жанра. Зрителям обещают марафон ярких, неповторимых, фееричных выступлений.
Премия «Призвание артист» состоится 21 октября в ресторане «Максимилианс». Там презентуют свое мастерство и шоу лучшие артисты из Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ижевска, Перми, Тюмени, Кургана, Магнитогооска и других городов страны. — комментирует организатор мероприятия Катерина Васильева.
Сразу после выступлений состоится церемония вручения премии. Победитель получит символ-статуэтку «Звезду». Финал пройдет в 8 номинациях:
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Ведущий
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Перфоманс, анимация
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Музыканты, музыкальные проекты
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Вокалисты, вокальные проекты
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Вокально-инструментальные группы
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Оригинальный жанр
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Цирковые номера
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Танцевальные проекты
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