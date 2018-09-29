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/ В Челябинске выберут лучший шоу-номер на финальной Премии «Призвание артист»

В Челябинске выберут лучший шоу-номер на финальной Премии «Призвание артист»

Ежегодный концерт соберет участников из разных городов России.
сегодня в 13:14
  |  Культура

21 октября в Челябинске состоится ежегодная Премия «Призвание артист». Традиционно в мероприятии примут участие ведущие, музыканты, вокалисты, танцоры и артисты оригинального жанра. Зрителям обещают марафон ярких, неповторимых, фееричных выступлений.

Премия «Призвание артист» состоится 21 октября в ресторане «Максимилианс». Там презентуют свое мастерство и шоу лучшие артисты из Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Ижевска, Перми, Тюмени, Кургана, Магнитогооска и других городов страны. — комментирует организатор мероприятия Катерина Васильева.

Сразу после выступлений состоится церемония вручения премии. Победитель получит символ-статуэтку «Звезду». Финал пройдет в 8 номинациях:

  1. Ведущий

  2. Перфоманс, анимация

  3. Музыканты, музыкальные проекты

  4. Вокалисты, вокальные проекты

  5. Вокально-инструментальные группы

  6. Оригинальный жанр

  7. Цирковые номера

  8. Танцевальные проекты

Сайт «Первый областной» является информационным партнером Премии «Призвание артист».

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