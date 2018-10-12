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/ Из Миасса в реалити-шоу «Дом-2» уехала жительница Южного Урала

Из Миасса в реалити-шоу «Дом-2» уехала жительница Южного Урала

Теперь девушка будет искать любовь под прицелами телекамер.
сегодня в 15:35
  |  Общество

Жительница Миасса будет искать свою любовь на телепроекте «Дом-2». 26-летняя девушка уже готова проявить себя на съемочной площадке. Куда именно отправят Ангелину Л. из Миасса, в Москву или на Остров любви, пока неизвестно. Однако увидеть ее в эфире поклонники «Дома-2» смогут в понедельник.

К появлению в проекте жительницы Миасса неоднозначно отнеслись ее земляки.

Ей самой-то не противно в этой Санта-Барбаре участвовать? Теперь весь Миасс узнает, с кем будет спать наша земеля. — расстроились некоторые.

Не все согласны с этим утверждением.

А что вы все такие злые? Ну, пошла девушка на реалити, ну, захотела она денег и славы. В чем проблема-то? Все давно знают что они там неплохие деньги получают. — парировали другие миассцы.

Сайт «Первый областной» отыскал участницу реалити-шоу из Миасса, однако она не отвечает на звонки и сообщения.

Напомним, что в разные годы в Дом-2 участвовали несколько южноуральцев: Василий Середонин из Челябинска, Сергей Кучеров из Магнитогорска, Валерия Коваленко из Челябинска, Артем Петров из Озерска, Альфред Джавадов из Сатки, Карина Алейник из Челябинска, Раиса Григорьян из Усть-Катава и Диана Ботова из Челябинска.

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