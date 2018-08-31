/ Определен победитель народного голосования «Песня города-2018»

Лидер конкурса выступит на главном празднике Челябинска.

Завершилось зрительское голосование конкурса «Песня города-2018». Для прослушивания было предложено 32 композиции, из которых и предлагалось выбрать понравившуюся. Всего в голосовании приняли участие более 10 тысяч человек.

Среди привычных лиц появились и новые артисты, в их числе Татьяна Клеветова, группа «Триада», Юлия Дзюба, ансамбль «Бажовские самоцветы», Евгений Чистяков и коллектив «Юность». Победителем народного голосования стал Вячеслав Усольцев из Челябинска. Песня о детской школе искусств № 2 набрала более 1600 голосов интернет-пользователей. — говорится в официальном сообщении организаторов.

Отметим, что ранее свои оценки всем участникам выставило профессиональное жюри во главе с заслуженным артистом России Борисом Каплуном. Окончательные итоги будут озвучены 8 сентября на большой сцене Кировки, где пройдет финальное мероприятие.

Конкурс «Песня города-2018» стартовал в начале весны. В результате двух туров были выбраны финалисты в темах «В ритме города» и «Песни для души». Именно эти финалисты станут главными участниками праздничного мероприятия. Генеральным информационным партнёром проекта является сайт 1obl.ru.