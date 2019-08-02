На Южном Урале в Аргаяшском и Кулуевском сельских поселениях возникли проблемы в похоронном деле. Прокуратура Челябинской области выявила нарушения на открытых общественных кладбищах в селах Аргаяш, Кулуево, Березовка, Большой Медиак, Казырова, Большая Куйсарина, Марксист, Байгазина, Курамшина, Калиновка.
Выяснилось, что данные объекты не имеют собственников, а на самих территориях не проведено межевание участков. Нарушения коснулись и требований СанПиНа: к примеру, на мусульманском кладбище отсутствуют урны и огражденные площадки для складирования ТКО.
«В суд предъявлено исковое заявление к администрации Аргаяшского муниципального района, администрации Кулуевского сельского поселения о возложении обязанности провести межевание земельных участков, занятых открытыми общественными кладбищами и постановке их на кадастровый учет», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
На данный момент исковые требования удовлетворены. Теперь исполнения решения находится на контроле у прокуратуры района.
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