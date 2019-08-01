На Южном Урале одна компания оклеватала другую

Об этом сообщили в пресс-службе челябинского УФАС России.



Челябинская сельскохозяйственная компания оклеветала другую. Дело в том, что предприятие «Биоэнергия и К» распространила на своем сайте и на личной странице директора компании в YouTube видеоролик «Осторожно мошенники!». ООО «Альфа-Фермер» компания, которую оклеветали, подала заявление в антимонопольную службу. Указанные предприятия осуществляют производство зернодробилок «Шмель».



В видеоролике говорилось о том, что ООО «Альфа-Фермер» использует награды, фотографии и оборудование своих прямых конкурентов «Биоэнергия и К». Также видеоролики упомянули, что продукция выпускается в плохом качестве.



«Челябинское УФАС России в своем предупреждении указало, что заголовок «Осторожно мошенники!» в совокупности со словами «у жуликов», «целью мошенников» и наименованием ООО «Альфа-фермер» содержат негативную оценку деятельности заявителя», - пояснили в пресс-службе челябинского УФАС России.



Доказательств своих слов у компании «Биоэнергия и К» не оказалось, поэтому всю ложную информацию со страниц убрали.



