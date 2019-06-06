/ Алексей Текслер обсудил модернизацию челябинской ТЭЦ с президентом энергетической компании

Встреча состоялась в рамках ПМЭФ.

Глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с президентом корпорации Fortum Пеккой Лундмарком на площадке Петербургского международного экономического форума. Одной из тем для обсуждения стала возможность перевода челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ.

Алексей Текслер отметил: развитие энергетики в Челябинской области должно осуществляться с условием всех текущих экологических требований, а также обеспечивать комфортные условия проживания для южноуральцев.

У нас задача, поставленная Президентом России, — сократить выбросы в атмосферу более чем на 20%, и мы работаем с Правительством Российской Федерации на тему поддержки по включению проекта перевода Челябинской ТЭЦ-2 с угля на газ в новую программу модернизации ТЭЦ. — рассказал Алексей Текслер.

Пекка Лундмарк в свою очередь подчеркнул, что компания Fortum стремится сократить выбросы углекислого газа при производстве энергии и приветствует проработку решения по данному направлению.