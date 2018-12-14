/ Челябинских журналистов и телеведущих обучили кулинарному мастерству

В «Уральских пельменях» состоялся предновогодний кулинарный поединок.

В ресторане «Уральские пельмени» состоялся предновогодний кулинарный поединок. Челябинских телеведущих, музыкантов, спортсменов и политиков обучили поварскому искусству, а именно — рассказали, как сделать идеальный новогодний стол от закусок и салатов до горячего. Всего на конкурсе было представлено 7 столов-конкурентов, то есть 18 участников. Участники готовили все: от простого и стандартного «Оливье» до французского блюда «Гусь с яблоками».

Как выяснилось, мы вообще боги, мы такую кулебяку сделали, мы сделали 2 пельменя, которые почему-то называют кулебякой. Там прослойка из лосося, потом все это накрывается блином, потом грибы и жареный лук и сверху закрывается. — рассказали сайту «Первый областной» участники конкурса Михаил и Ольга Трахтенберг.

За всеми действиями участников тщательно наблюдал шеф-повар ресторана. Чтобы гусь не пригорел и пельмени не развалились. Помогал Алексей Головатенко не только словом, но и делом.

Некоторые пришли вообще готовить в первый раз, есть и маленькие участники, тоже они в первый раз что-то готовят, пельмени. И у них для первого раза очень хорошо все получается. — рассказал сайту «Первый областной» шеф-повар ресторана Алексей Головатенко.

Как отметила начальник центра управления культуры Челябинска Екатерина Евлантьева, цель конкурса — не выявить победителя. Важнее — общение и обмен опытом.

Здесь цель в том, чтобы рассказать наши традиции, наших людей, как мы готовимся к новому году, чтобы было у нас хорошее настроение новогоднее, чтобы мы были все внутренне готовы к тому что наступает замечательный праздник новый год. — отметила Екатерина Евлантьева.