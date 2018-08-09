/ Азартный продавец спустил на игры всю дневную выручку салона связи

Укравшего деньги нашли по камерам.

Из кассы салона сотовой связи в Карталах неожиданно пропали 130 тысяч рублей. Об этом сообщил владелец точки. С заявлением он обратился в полицию, предоставил доступ к записям с видеокамер, установленным в помещении. Правоохранителям не составило труда узнать, кто последним открывал кассу и вынимал оттуда «наличку» — это был один из сотрудников.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» поступило сообщение о хищении денежных средств из салона сотовой связи, расположенного в городе Карталы. в ходе проверки было установлено, что хищение денежных средств совершил продавец этого сотового салона. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. — рассказала сайту «Первый областной» дознаватель отдела дознания МО МВД «Карталинский» Анна Леонтьева.

Известно, что подозреваемый в краже ранее не был судим и по закону не привлекался. Единственным недостатком является тяга к азартным играм. Именно на них он спустил деньги, которые взял в кассе.