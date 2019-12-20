Погорел на елках: челябинец, продававший хвою более 10 лет, в этот раз не получил разрешение

Теперь он не знает, куда деть уже закупленную партию деревьев.

Послушать 00:00

Более 10 лет предприниматель из Челябинска Вячеслав Филиппов в преддверии новогодних праздников законно распространял хвойные деревья на перекрестке улиц Салютной и Марченко. И продавались зеленые красавицы там довольно успешно — все раскупали еще до наступления 31 декабря, никогда не оставалось ни деревца.

В этом году он, как и всегда, подал заявку в МКУ «Городская среда» и закупился елками. Но стандартное место предпринимателя внезапно исчезло из перечня.

«Все было законно. Я не знаю, по каким причинам сначала разрешали, а потом отменили разрешение. Законно все хотели сделать, а нас вычеркнули. Звонили в „Городскую среду“, уточняли. Там говорили, что все есть, все верно», — поделился Вячеслав Филиппов.

Как объяснили в МКУ «Городская среда», то все заявления от распространителей хвои рассматривались специальной комиссией.

«В соответствии с распоряжением администрации города Челябинска об организации специализированных ярмарок по продаже хвойных деревьев, был утвержден период продажи, а также перечень мест. Всего поступило более двухсот заявлений. Потом были определены участники и с ними заключены договоры. Теперь проводятся рейды во всех районах Челябинска о пресечении незаконной предпринимательской деятельности по реализации хвойных деревьев», — рассказал Сергей Любимов, заместитель директора МКУ «Городская среда».

Также Сергей Любимов рассказал и о ситуации Вячеслава Филиппова. Было отмечено, что в «Городской среде» знают о проблеме предпринимателя.

«6 декабря он подал заявление, но еще до того, как место было предоставлено, он уже приобрел деревья. Еще до заключения договора с нами. Хотелось бы предостеречь граждан, чтобы такие ошибки не допускались. И не приобретать хвойные деревья до заключения договора. Заключить с ним договор мы уже не можем, потому что все участники определены», — отметил Сергей Любимов.

Сами жители домов, находящихся рядом с оживленным перекрестком Салютная-Марченко говорят, что этот елочный базар — был самым удобным. А теперь им нужно идти на рынок, который находится намного дальше. Но многим слишком тяжело нести оттуда елку до своей квартиры.

«Зря они так. Это же праздничное настроение. У людей должно быть право выбора, где покупать и что покупать», — рассказала местная жительница Ольга.

Теперь Вячеслав Филиппов не знает, куда ему девать эти елки. Он иронизирует, что привезет их в городскую администрацию, чтобы хвойные красавицы хотя бы не пропадали впустую.