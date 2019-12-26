Что сделать, чтобы новогодняя елка простояла как можно дольше

Лайфхаки, которые помогут продлить жизнь дереву.

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Как продлить жизнь новогодней елке? Есть несколько советов, благодаря которым дерево порадует вас как можно дольше. Для этого вам потребуется несколько подручных средств: таблетки аспирина, сахар, соль, лимон, мел, вода и песок.

Способ № 1. В литре воды растворите одну таблетку аспирина, добавьте щепотку соли и одну ложку сахара. Поставьте елку в емкость с таким раствором. Аспирин не даст развиваться бактериям, а сахар и соль обеспечат питание. Елка простоит не меньше месяца, а может, и зацветет, выпустив почки.

Способ № 2. Растворите в воде таблетку аспирина и 3-4 ложки сахара, жидкость влейте в чистый песок. На глубину 15-20 сантиметров погрузите корешок елки.

Способ № 3. Половину чайной ложки лимонной кислоты добавьте в воду, добавьте немного толченого мела. Новогодняя красавица долго простоит в таком растворе.

Есть еще несколько лайфхаков: можно обернуть ствол влажной тканью, ежедневно смачивая или опрыскивать ее. Если хотите, чтобы елка как можно дольше радовала вас, не устанавливайте ее у батареи, иначе хвоя быстро высохнет и опадет.