Челябинские водители готовят традиционную авто-елку к Новому году

Планируется задействовать более сотни машин.

Послушать 00:00

Совсем скоро наступит Новый год. И челябинские автолюбители решили по-своему отметить грядущие праздники.

Они проведут флешмоб, в котором установят свои машины в виде традиционной новогодней елки. Всего планируется задействовать более сотни автомобилей.

На большой парковке возле ледовой арены «Трактор» состоялась первая репетиция. Там собралось более 50 автомобилистов, которые показали, как организаторам нужно правильно сформировать всю основу елочки.

«Первое построение нашей Новогодней елочки показало, как правильно формировать ствол и ветки. К следующей репетиции назначим ответственных за ветки», — сообщили организаторы.

Отметим, что второй «съезд» автолюбителей состоится уже 22 декабря с 19 до 21 часов возле ледовой арены «Трактор».