/ Дождливой, но теплой выдастся вторая половина недели в Челябинской области

Южноуральцам не нужно прятать зонты.

Холодный ветер перестанет огорчать южноуральцев, желающих насладиться последним месяцем лета. Уже во второй половине текущей недели в Челябинской области установится теплая погода. Однако надевать легкие вещи и прятать зонты не стоит: небо над Южным Уралом затянет тучами. Синоптики прогнозируют дождь.

В среду, 1 августа, ночная температура не поднимется выше плюс 9, плюс 14 градусов. Днем синоптики прогнозируют 23−28 градусов тепла. На следующий день ночью температура повысится до плюс 16, а вот днем будет не выше плюс 26 градусов. Начнется дождь. Он продолжится и в пятницу, 3 августа. В эти сутки ночью будет до плюс 15 градусов, а днем — до плюс 23 градусов. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

В Бредах и Кизиле будет около 26−28 градусов тепла, в Южноуральске — около 24−25, как и в Троицке, и в Магнитогорске, и в Троицке. Чуть холоднее выдастся вторая половина недели в Златоусте и Миассе. Там будет около плюс 20−22. Во всех городах области будет идти дождь.

Этот же прогноз актуален для Челябинска. Там обещают плюс 24−26 градусов 1 и 2 августа, а вот в пятницу ожидается похолодание. Температура опустится до плюс 21, ветер усилится.